In Survivle, il giocatore deve indovinare la parola di 5 lettere. Avrai un massimo di 6 ipotesi e dovrai vincere almeno 7 punti per vincere. Prova a indovinare correttamente il minor numero di volte possibile. Per giocare a Survivle, devi digitare la parola "Pronto" nel cruciverba e premere Invio per iniziare. Quindi inserisci la tua previsione finché non ottieni il risultato corretto. Pensa attentamente per evitare di sprecare 1 tentativo. Le informazioni e i suggerimenti forniti dovrebbero essere utilizzati attentamente per ottenere ipotesi precise la prossima volta.

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Survivle. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.