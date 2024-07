Rundle è un divertente gioco di indovinelli in cui i giocatori devono cercare di trovare parole misteriose di 5 lettere. Ci sono solo 3 prove per ogni parola presentata. I giocatori devono riflettere attentamente in questo gioco per trovare la parola corretta nel minor numero di volte possibile. In Rundle, le parole misteriose sono il vocabolario inglese di base. Il colore di ciascun cruciverba cambierà a seconda del suo livello di precisione. Le lettere in verde sono le lettere che compaiono nella parola e nella posizione corretta. Le lettere in giallo sono lettere che compaiono nella parola ma nella posizione sbagliata. Le restanti lettere sono lettere che non compaiono nella parola.

