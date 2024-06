Rosebud è una piattaforma che ti aiuta a passare dalla descrizione al codice fino al gioco. Descrivi semplicemente il videogioco che desideri creare alla nostra intelligenza artificiale e lei svilupperà il codice per te. Il tuo gioco sarà basato su browser, consentendoti di condividerlo immediatamente con gli amici. Rosebud offre tre tipi di progetto: 3D, 2D e Voxel. Puoi generare una base di codice da zero tramite i prompt in uno qualsiasi di questi oppure iniziare in modo più semplice clonando un progetto esistente. Un modo semplice di pensare a Rosebud è ChatGPT + Midjourney + Replit. ChatGPT, perché ti fornisce un'interfaccia di chat per l'editor in cui puoi descrivere il gioco per generarne il codice; A metà viaggio, perché puoi generare risorse all'interno di Rosebud da utilizzare nei tuoi giochi; e Replit, perché Rosebud include un editor di codice basato su browser che ti consente di distribuire immediatamente il tuo gioco. Gli utenti hanno creato una vasta gamma di giochi su Rosebud, inclusi giochi di ruolo dall'alto verso il basso, compagni di intelligenza artificiale e percorsi a ostacoli 3D, il tutto in poche ore e talvolta minuti.

Sito web:rosebud.ai

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Rosebud. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.