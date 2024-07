Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Pomni Math Game su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Pomni Math Game aiuterà i giocatori a mettere in pratica le proprie capacità di calcolo trovando la risposta corrispondente al calcolo a sinistra. Pomni Math Game è un divertente gioco di puzzle a tema matematico, in cui i giocatori dovranno pensare velocemente per calcolare e trovare la risposta corretta corrispondente al calcolo dato. Sul lato sinistro dello schermo c'è la parte precedente dei calcoli. Sul lato destro ci sono i numeri. I giocatori, a turno, trascineranno i numeri a destra nel calcolo corrispondenti alle risposte dei calcoli a sinistra per rivelare le immagini nascoste dietro quel calcolo. Elimina tutti i calcoli dalla tabella unendo ad essa tutti i risultati corrispondenti.

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Pomni Math Game. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.