Water Polo Ragdoll

Tuffati in piscina e preparati per Pallanuoto Ragdoll! In questo stravagante gioco di pallanuoto dovrai lanciarti in piscina per cercare di segnare! Sii il primo a segnare 5 punti e sarai il vincitore! Puoi giocare da solo contro il computer o chiamare un amico per vedere chi è la vera stella della pallanuoto. Hai bisogno di aiuto per prendere il sopravvento? Prova a ottenere alcuni potenziamenti, possono davvero cambiare la situazione! Facciamo un tuffo!

Sito web:poki.com

