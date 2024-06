Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Under the Red Sky su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Under The Red Sky è un gioco di parkour 3D in cui la velocità è re! Il tuo obiettivo è arrivare alla fine di ogni livello il più velocemente possibile prendendo uno dei tanti percorsi diversi possibili o trovandone il tuo! Arrampicati, salta, rimbalza e corri sui muri per le mappe e vedi se riesci a battere il tuo miglior tempo! Cerca nuovi fantastici percorsi e modi per completare ogni livello, ogni livello è un parco giochi!

Sito web:poki.com

