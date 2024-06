Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Troll Toilet Quest 2 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Troll Toilet Quest è tornato per un secondo episodio ancora più strano della serie! Impara a suonare l'organo scoreggia, a ballare la breakdance con alcune mosche o a diventare un astronauta: tutte queste avventure e molto altro ti aspettano in questo esilarante gioco punta e clicca. Non preoccuparti se rimani bloccato, puoi sempre fare clic sul pulsante suggerimento per chiedere aiuto! Preparati per un divertimento ancora più basato sulle scoregge!

