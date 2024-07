Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Tree House Maker è un simpatico gioco di decorazioni in cui il tuo sogno di un tranquillo rifugio sulle cime degli alberi prende vita! Inizia il tuo viaggio nel cuore di una foresta serena, guidato dal sempre allegro Leaflette, un amichevole spirito delle foglie desideroso di aiutarti a costruire la tua casa sull'albero ideale. Apri scatole mistiche per scoprire i mobili, scegliere i colori e decidere le posizioni perfette. Espandi la tua casa sull'albero piano per piano, scatta foto dei tuoi design unici e condividili con i tuoi amici. Riuscirai a creare la casa sull'albero più bella di sempre?

