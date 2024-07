Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Train Master su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Train Master è un puzzle game in cui devi raccogliere tutti i passeggeri dai binari senza far schiantare il treno! Inizia solo con la locomotiva e osserva il tuo treno allungarsi con ogni passeggero che prendi. Scegli con attenzione agli incroci, svolta a destra per raccogliere più passeggeri ed evita di schiantarti contro i tuoi stessi pullman. Raccogli le monete lungo il percorso e usale per potenziare il tuo treno. Riuscirai a dimostrare di essere il vero Train Master?

poki.com

