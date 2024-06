Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Superkill.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Superkill.io è un gioco sparatutto in prima persona multiplayer casual dal ritmo frenetico! Salta da solo o con i tuoi amici e vedi chi di voi ha la mira migliore! Capovolgi, scivola, arrampicati e sfreccia lungo la mappa mentre raccogli una varietà di armi diverse, dalle pistole ai cecchini: scegli tu come vuoi giocare! Non dimenticare di dare un'occhiata alle skin fantastiche per distinguerti dagli altri!

Sito web:poki.com

