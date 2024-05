Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per SudoQi su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Tuffati in SudoQi, un puzzle game ispirato al Sudoku in cui devi posizionare strategicamente i numeri in righe per abbinare la somma target. Con molti livelli diversi da esplorare, questo gioco è un ottimo test sia per le abilità logiche che matematiche. Ti senti bloccato? Nessun problema! Puoi chiedere un suggerimento utile per guidarti lungo il percorso. Riuscirai a conquistare SudoQi e diventare il campione supremo dei numeri?

Sito web:poki.com

