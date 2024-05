Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Stunt Car Extreme su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Stunt Car Extreme è un gioco di guida in cui guidi un'auto attraverso diversi percorsi con tantissimi salti per guadagnare stelle. Durante il percorso corri contro il tempo raccogliendo quante più monete possibile. Quando guidi su uno dei tanti salti puoi girare la tua macchina per fare incredibili capriole e ottenere una ricompensa. Questi premi possono essere spesi nel negozio del gioco per acquistare nuove auto o aggiornare quella attuale con motori più veloci, colori diversi e altri fantastici extra! Riuscirai a raggiungere la fine di tutti i percorsi e diventare il pilota di Stunt Car definitivo?

Sito web:poki.com

