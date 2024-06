Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Stickman Parkour 3 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Stickman Parkour 3 è un gioco d'azione che ti invita a un'avventura emozionante nel mondo degli omini stilizzati! Gareggia attraverso tutti i livelli pieni di corse, salti, capriole e altre acrobazie! Fai attenzione alle varie trappole, alle piattaforme complicate e ai nemici in agguato dietro l'angolo. Raccogli più frutta che puoi lungo il percorso per aumentare il tuo punteggio. Vuoi sfidare i tuoi amici? Prendi l'azione online e competi in emozionanti partite PvP per vedere chi è il platform definitivo. Oppure fai squadra in modalità cooperativa per superare insieme gli ostacoli. Preparati a correre e saltare insieme ai tuoi amici!

Sito web:poki.com

