Spot the Differences

Trova le differenze è un puzzle game che mette alla prova le tue capacità di osservazione mentre cerchi le disparità tra due immagini! Con innumerevoli graziosi dipinti raffiguranti scene di fiabe, piatti deliziosi e affascinanti viste sulla strada, ogni livello offre un delizioso piacere visivo. Fai attenzione: hai solo tre vite per livello per individuare tutte le differenze corrette. Ti senti bloccato? Non preoccuparti! Basta fare clic sul pulsante suggerimento per ricevere assistenza. Affina la tua vista e scopri tutte le differenze!

Sito web:poki.com

