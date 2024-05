Gioca al gioco definitivo di nascondino in Simply Prop Hunt! In questo gioco di caccia agli oggetti multiplayer, giochi nei panni di un oggetto o di un cacciatore. Gli oggetti di scena sono camuffati da oggetti che potresti trovare nel livello e spetta agli oggetti di scena nascondersi in bella vista. Stai attento però! Se rimani nello stesso posto per troppo tempo, inizierai a tremare, rendendoti più facile da individuare. Come cacciatore sei equipaggiato con jetpack e picconi per trovare gli oggetti di scena. Se ne trovi uno, colpiscilo velocemente prima che scappi! Ci sono moltissimi oggetti da sbloccare per il tuo personaggio Cacciatore e tantissimi oggetti di scena con cui giocare. Riuscirai a diventare l'oggetto più subdolo e il cacciatore più acuto in Simply Prop Hunt?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Simply Prop Hunt. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.