Royal Card Clash è un esilarante gioco di carte in cui devi giocare strategicamente carte numerate per battere le carte reali. Ad ogni turno, puoi scegliere di giocare tre carte in tre corsie diverse. Le carte di ogni seme possono danneggiare ogni reale, ma solo una carta dello stesso seme può eliminare una carta reale. Dovrai essere strategico su quali carte giocare e quando, altrimenti rimarrai senza carte! Hai quello che serve per regnare supremo in Royal Card Clash?

Sito web:poki.com

