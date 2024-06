Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Real Estate Rush su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Real Estate Rush è un gioco inattivo in cui sei destinato a diventare il magnate immobiliare per eccellenza! Cogli l'opportunità di acquistare a basso prezzo e vendere a prezzo alto mentre navighi nel mercato immobiliare fluttuante. Fai crescere il tuo impero reinvestindo i tuoi guadagni e viaggia in tutto il mondo per acquistare tutti i monumenti. Aumenta strategicamente le tue statistiche lungo il percorso per ottenere un vantaggio competitivo. Quanto sarà vasto il tuo impero immobiliare?

Sito web:poki.com

