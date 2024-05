Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Prismo Puzzles è un gioco di puzzle colorato in cui metti insieme immagini di animali, veicoli, oggetti e forme. Esplora tantissimi enigmi diversi, ognuno dei quali offre la propria sfida unica e immagini vivaci. Con 8 diversi pacchetti di puzzle da scoprire, Prismo Puzzles promette ore di divertimento per gli amanti dei puzzle di tutte le età. Sei pronto per tuffarti e mettere insieme il tuo prossimo capolavoro?

Sito web:poki.com

