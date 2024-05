PizzaFall è un'emozionante avventura arcade in cui prendi il controllo di una fetta di pizza dotata di shooter ai piedi. Scendi attraverso livelli in continua evoluzione pieni di nemici saporiti come patatine fritte, hamburger e insalate. Per assicurarti di superare il livello vivo, dovrai usare i tuoi riflessi rapidi per spazzarli via. Guadagna punti salame per sbloccare una varietà di potenziamenti sparsi nei tanti gustosi livelli del gioco. Sei pronto a tuffarti nell'azione e diventare l'eroe della pizza per eccellenza?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a PizzaFall. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.