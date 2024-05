Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Obby Tag su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Preparati a raddoppiare l'eccitazione con Obby Tag, un gioco multiplayer online con l'emozionante fusione di due dei tuoi giochi preferiti: Obby e Tag! La tua missione? Tagga il giocatore con la corona per rubarla e tienila per accumulare punti! Corri attraverso gli ostacoli, tocca i blocchi fulmini per correre e arrampicarti più velocemente ed evitare i blocchi arancioni e quelli di cautela. Non dimenticare di usare i potenziamenti per catturare la corona! Gioca subito a Obby Tag con i tuoi amici! Riuscirai a padroneggiare tutte e quattro le arene?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Obby Tag. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.