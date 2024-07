Nails DIY: Manicure Master

Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Unghie fai-da-te: Manicure Master è un gioco di vestire in cui puoi creare le unghie più belle di sempre! Inizia scegliendo uno stile, che sia carino, ispirato all'oceano o pop. Decidi la forma e la lunghezza delle tue unghie, poi applica il tuo smalto preferito, dalle tinte unite alle sfumature sfumate con effetti speciali. Aggiungi vari adesivi per un tocco unico, rifinisci tutte le dita e completa il look con un anello elegante. Scatta una foto e condividi il tuo capolavoro con gli amici! Mostra il tuo design e scopri chi può diventare il miglior maestro della manicure!

Sito web:poki.com

