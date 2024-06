Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per My Perfect Hotel su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

My Perfect Hotel è un gioco inattivo in cui puoi gestire l'hotel dei tuoi sogni! Effettua il check-in degli ospiti, pulisci le camere, riscuoti pagamenti e mance e assicurati che i bagni siano sempre riforniti di carta igienica. Migliora le tue camere d'albergo, espandi la tua attività e assumi dipendenti per assisterti in varie attività. Sviluppa le tue capacità come manager, investitore e designer! Sei pronto a costruire il tuo impero ricettivo?

