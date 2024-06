Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Mowing Mazes è un puzzle game che ti invita in un affascinante mondo di avventure in giardino! Personalizza il tuo personaggio, sali sul tosaerba ed esplora il bellissimo giardino. Attraversa labirinti complicati, ripulisci l'erba e incontra personaggi divertenti lungo il percorso. Unisciti ai leuge del prato e falcia fino alla cima. Risolvi i misteri e cerca di sfuggire all'impegnativo Evermaze. Riuscirai a superare il labirinto e a trovare la via d'uscita?

Sito web:poki.com

