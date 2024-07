Mine Cartoon: Cube World è un gioco divertente che ti porta in un'emozionante avventura in un universo a blocchi! Scegli di intraprendere una storia d'amore o di intraprendere un viaggio in solitaria per diventare un abile arciere. Nella storia d'amore, la tua missione è riconquistare la tua ragazza a tutti i costi! Dopo che sarà stata portata via davanti ai tuoi occhi, prenderai decisioni e ne affronterai le conseguenze mentre cerchi di salvarla. Colleziona tutti i tipi di finali e scopri quanti tentativi ci vogliono per avere successo! Se preferisci affinare le tue abilità nel tiro con l'arco, tuffati nella storia dell'arciere e spara ad alcuni zombi! Sei pronto per questa divertente e bizzarra avventura nel mondo dei cubi?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Mine Cartoon: Cube World. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.