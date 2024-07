Merge Penguins

Merge Penguin è un entusiasmante gioco di fusione in cui fai schiudere ed evolvere diversi pinguini per respingere ondate di attacchi nemici! Inizia acquistando le uova, quindi unisci quelle identiche per creare pinguini più forti. Posiziona strategicamente i tuoi pinguini per massimizzare la loro difesa, potenziali per infliggere più danni e usa i potenziamenti per prepararti alle ondate in arrivo. Più giochi, più pinguini unici sbloccherai. Da quante onde possono difendersi i tuoi pinguini?

Sito web:poki.com

