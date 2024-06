Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per MagicLand.io su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

MagicLand.io è un gioco d'azione che ti invita a intraprendere un'avventura incantevole! Come mago, puoi attraversare il paesaggio mistico e migliorare le tue abilità. Sconfiggi i maghi rivali per scalare la classifica. Salva adorabili animali per accompagnarti e aiutarti nel tuo viaggio. Riuscirai a diventare il mago più potente del regno?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a MagicLand.io. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.