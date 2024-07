Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Kate's Cooking Party 2 su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Kate's Cooking Party 2 è l'emozionante seguito di Kate's Cooking Party, che offre ancora più divertimento nella gestione del ristorante. Questa volta puoi giocare con i tuoi amici! In quanto server amichevole, il tuo obiettivo è mantenere felici i clienti. Prendi i loro ordini, servi da bere, porta il cibo in tavola, pulisci e lava i piatti secondo necessità. Sfida le tue abilità di gestione del tempo completando tutti i livelli da solo o facendo squadra con gli amici per completare le missioni insieme. Sei pronto a partecipare a questa divertente festa di cucina con i tuoi amici?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Kate's Cooking Party 2. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.