Preparati a entrare in azione in Jamjam! In questo platform d'azione giocherai nei panni di un cubo gelatinoso che dovrai lanciare verso il tubo di curvatura alla fine. Lungo la strada, ci sono stelle da collezionare. Se li raccogli tutti, otterrai una valutazione di 3 stelle! Prova a ottenere una valutazione a 3 stelle a tutti i livelli! Riuscirai ad arrivare alla fine di Jamjam?

Sito web:poki.com

