Grapple Grip è un puzzle platform che mette alla prova le tue abilità di presa! Dotato di un rampino versatile, ti arrampicherai attraverso livelli impegnativi. Usa il rampino per agganciarti alle piattaforme, issarti più in alto e superare ostacoli difficili. Risolvi gli enigmi, trova l'uscita e non preoccuparti se rimani bloccato: puoi sempre utilizzare il pulsante dei suggerimenti per chiedere aiuto. Riuscirai ad arrivare fino alla fine e a conquistare tutti i livelli?

Sito web:poki.com

