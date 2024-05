Goober Royale è un gioco Battle Royale che offre un gameplay sia in solitario che in squadra. In questo gioco pieno di azione, potrai giocare nei panni di un piccolo goober con un jetpack e un lanciarazzi. Puoi tentare la fortuna nella modalità di gioco battaglia reale in cui devi combattere contro tutti gli altri Goobers per vincere, oppure unirti a un massimo di 3 amici per ottenere la vittoria sugli altri. Usa una varietà di armi diverse come armi nucleari e granate per combattere contro i tuoi nemici. Allora, riuscirai a conquistare il primo posto in questa intensa competizione?

Sito web:poki.com

