Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Glam Girl: Dress Up and Makeover su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Entra nel mondo della moda e del glamour con Glam Girl: Dress Up and Makeover! Diventa lo stilista che hai sempre sognato vestendo il tuo personaggio per ogni occasione. Scegli l'abito perfetto, le scarpe abbinate e aggiungi un tocco di brillantezza con un trucco straordinario. Non dimenticare di portare anche il tuo simpatico animale domestico! Dopo aver disegnato il tuo personaggio, guarda quanti Mi piace ricevi o gareggia in concorsi di moda. Salva i tuoi look favolosi scaricando le immagini da condividere con gli amici. Preparati a brillare e risplendere con stile!

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Glam Girl: Dress Up and Makeover. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.