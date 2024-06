Full Metal Football è un gioco per giocatore singolo o per due giocatori che porta il calcio a un livello completamente nuovo! Che tu stia giocando da solo o con un amico, il tuo obiettivo è segnare tirando il pallone in porta usando la tua arma! Corri, spara e crea strategie come mai prima d'ora mentre competi in partite intense. Con una varietà di armi e personaggi in attesa di essere sbloccati, l'eccitazione non finisce mai. Sfida i tuoi amici per vedere chi regnerà come VIP o lanciati subito in una partita veloce. Riuscirai a dominare ogni partita e a ottenere la vittoria?"

Sito web:poki.com

