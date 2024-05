Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Freefall Apart su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Freefall Apart è un gioco d'azione in cui devi lanciare il tuo personaggio bambola di pezza attraverso un castello stravagante. Lancia il tuo personaggio e schiva ostacoli mortali come lame rotanti e frecce saettanti, il tutto mentre cerchi la chiave e l'uscita. Ma i salti non sono illimitati! Devi raccogliere la chiave e trovare l'uscita prima che finiscano i salti. Sei pronto per questo viaggio divertente e intenso?

Sito web:poki.com

