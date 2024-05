Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Fluffy Out su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Fluffy Out è un gioco di avventura rompicapo in cui ti imbarchi in una missione per salvare alcuni teneri e soffici alieni. Per guidarli verso la loro astronave e riportarli a casa, dovrai rimuovere i birilli dal tavolo da gioco in modo che possano cadere. Ma fai attenzione alle bombe in agguato! Con centinaia di livelli da superare, ognuno dei quali offre sfide uniche, e tantissimi morbidi alieni da sbloccare, c'è sempre qualcosa da fare. Puoi portare i peluche a casa?

Sito web:poki.com

