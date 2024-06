Esegui le app in finestre prive di distrazioni e arricchite con varie opzioni.

Flag Paint: World Tour è un gioco a quiz che mette alla prova le tue conoscenze geografiche! Scopri il mondo sbloccando e dipingendo diverse bandiere di paesi con i colori corretti. Sfida altri giocatori in modalità multiplayer per vedere chi conosce meglio paesi e regioni. Usa il suggerimento per ricevere aiuto quando necessario. Che l'avventura abbia inizio adesso!

Sito web:poki.com

