È tempo di un conflitto con i raccolti in Farm Battles! In questo gioco di battaglia 1v1, giochi nei panni di un contadino che deve guadagnare più soldi del suo avversario. Per prima cosa dovrai dissodare il terreno per renderlo pronto e poi potrai piantare i tuoi raccolti. Col passare del tempo, il tuo raccolto crescerà e potrai venderlo per denaro! Chi riesce a ottenere più soldi in 3 minuti è il vincitore! Sembra che il tuo avversario stia vincendo? Visita la fattoria per acquistare alcuni potenziamenti! Puoi inviare tempeste e pioggia all'altra fattoria per fermare per un po' i progressi dei tuoi avversari! Riuscirai a diventare l'agricoltore più veloce che ci sia?

Sito web:poki.com

