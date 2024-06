Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Elysian su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Elysian: dove la realtà e il combattimento virtuale si confondono. In questo FPS al cardiopalma prevalgono solo i giocatori più forti e strategici. Scegli il tuo percorso: battaglie scaramucce adrenaliniche contro avversari abili o metti alla prova i tuoi limiti nella spietata modalità Sopravvivenza. Nelle schermaglie, padroneggia armi all'avanguardia e tecnologie futuristiche per sconfiggere i rivali su campi di battaglia dinamici. Modalità Sopravvivenza: affronta nemici implacabili, ogni ondata più formidabile della precedente. Spingiti per sopravvivere. Con una grafica straordinaria e un gameplay reattivo, Elysian ti immerge in un mondo in cui il confine tra gioco e realtà si dissolve. Unisciti alla lotta e dimostra il tuo valore in questa indimenticabile esperienza FPS.

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Elysian. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.