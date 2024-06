Dungeons & Blades

Dungeons and Blades è un emozionante gioco in prima persona in cui giochi nei panni di un coraggioso guerriero in missione per recuperare il tesoro rubato del re! Combatti contro ondate di mostri insetti che bloccano il tuo cammino, usando la tua forza e abilità per sconfiggerli. Usando diverse combinazioni di fendenti, spinte e parate, puoi creare attacchi devastanti in grado di abbattere qualsiasi nemico. Trova diverse armi, scudi e incantesimi che ti aiuteranno lungo il percorso. Sei pronto a reclamare il tesoro e salvare il regno in Dungeons and Blades?

