Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Dadish 3D su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Dadish è tornato per una nuova avventura, ora in 3D! Dadish 3D è un gioco platform in cui giochi nei panni di Dadish, un papà ravanello incaricato di trovare i suoi figli. È arrivata una pubblicità fluttuante che ha portato via i suoi figli, e i suoi sensi paterni gli dicono che qualcosa non va! Salva i suoi piccoli ravanelli saltando attraverso la foresta, perlustrando le spiagge e combattendo contro i boss più cattivi! Sei pronto per una dimensione completamente nuova di Dadish?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Dadish 3D. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.