BUMPY JUMPY non è il tipico gioco platform: ribalta la sceneggiatura sulla meccanica del salto! Invece di premere su per saltare, dovrai premere il tasto giù per far volare il tuo personaggio rimbalzante alle stelle! Usa l'inerzia a tuo vantaggio, rimbalzando più in alto ad ogni salto mentre rotoli verso la tua destinazione. Scopri diverse piattaforme che aumentano la tua velocità, trovando il percorso più veloce verso il traguardo. Con in mente lo speedrunning, affina le tue abilità e ottimizza il tuo percorso attraverso ogni livello. Riuscirai a raggiungere il successo?

Sito web:poki.com

