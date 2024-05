Ottimizza l'esperienza utente con l'app desktop per Build Land su WebCatalog Desktop per Mac, Windows, Linux.

Build Land è un gioco inattivo/gestionale in cui sei il padrone della tua isola paradisiaca! Inizia da zero e guarda la tua isola prosperare mentre raccogli risorse, tagli alberi, estrai pietre e costruisci assi e mattoni per espandere il tuo dominio. Difendi la tua torre e sconfiggi i mostri per guadagnare monete più preziose. Una volta raccolte risorse sufficienti, salpa per esplorare nuove isole ed espandere ulteriormente il tuo impero! Quante terre puoi costruire in questa emozionante avventura?

Sito web:poki.com

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Build Land. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.