Bad Ice-Cream 2 è un puzzle game per 2 giocatori sviluppato da Nitrome. Scegli un gusto e aggiungi la frutta al tuo gelato! Vai in guerra con gelati soft e nemici affamati su campi di battaglia ghiacciati! In Bad Ice-Cream 2 giocherai nei panni di un dessert canaglia che rifiuta di essere mangiato. Scegli il tuo gusto congelato preferito e trova la frutta nei labirinti di blocchi di ghiaccio! Elimina tutta la frutta senza farti prendere e goditi la tua gustosa sorpresa! Usa i tuoi poteri rompighiaccio per distruggere blocchi di ghiaccio o creare le tue barriere di ghiaccio per proteggerti. Vai avanti, mangia tutta la frutta! Raccogli tutta la frutta prima che scada il tempo. Muovi: tasti WASD o freccia Congela: Q o SpazioBad Ice-Cream 2 è stato creato da Nitrome come gioco flash e successivamente emulato in HTML5 da AwayFL. Gioca agli altri giochi flash di Nitrome su Poki: Swindler 2, Avalanche, Final Ninja, Final Ninja Zero, Silly Sausage, Swindler, Coil, Cold Storage, Twin Shot 2, Bad Ice-Cream, Bad Ice-Cream 3, Cave Chaos, Cave Chaos 2, Ammutinamento, Skywire, Doppio tiro, Soggetto test verde e Soggetto test blu

