Apple Knight: Farmers Market è un gioco inattivo in cui puoi gestire il tuo mercato in un affascinante mondo a blocchi! Inizia raccogliendo le mele dagli alberi, esponendole e vendendole ai tuoi clienti. Usa i soldi che guadagni per espandere il tuo mercato e aggiungere più articoli come mais o uova. Cavalca un cavallo per velocizzare i tuoi compiti e aumentare la tua efficienza! Assumi aiutanti per assisterti con vari compiti. Sei pronto a far crescere il tuo mercato e diventare il massimo padrone del mercato?

Sito web:poki.com

