In OMG Word Professor, i giocatori devono usare la loro capacità di pensiero e il loro vocabolario per combinare i pezzi del puzzle in parole complete. OMG Word Professor è un divertente gioco casual in cui i giocatori trovano e combinano lettere per formare una parola significativa toccandole e trascinandole. Il gioco non richiede troppa abilità. Richiede riflessione e un ricco vocabolario. Se il giocatore conosce molto vocabolario, anche questo è un vantaggio per aiutarti a risolvere i puzzle più facilmente e rapidamente. Quando inizi a giocare a OMG Word Professor, apparirà una tavola di cruciverba mescolata. Potrebbe confondere i giocatori. Ma mantieni la calma e la pazienza, quindi tocca e trascina insieme le lettere per formare le parole. Queste possono essere parole basilari o parole che non hai mai conosciuto. Il gioco conta punti. Più parole trovi, più alto sarà il tuo punteggio. Prova a trovare quante più parole e ottieni il punteggio più alto possibile.

Sito web:connectionsgame.io

