Impara l'inglese più velocemente e più facilmente giocando a Image To Word Match, abbinando immagini al vocabolario con significati corrispondenti. Image To Word Match aiuterà i giocatori ad aumentare la loro capacità di apprendere e ricordare il vocabolario quando vengono fornite immagini e vocabolario. In ogni livello, il giocatore dovrà abbinare le immagini al corrispondente vocabolario significativo trascinando le sue immagini nella posizione del vocabolario sulla destra. Quando l'abbinamento è corretto, sia l'immagine che la parola verranno cancellate dallo schermo. Se commetti un errore, il sistema emetterà un suono indicando che hai commesso un errore e l'immagine tornerà nella sua posizione originale. Pensa attentamente, ricorda e combina per ottenere la risposta corretta. Gioca ogni giorno per migliorare il tuo vocabolario di base.

Sito web:connectionsgame.io

