High Score Day è un avvincente puzzle game in cui i giocatori dovranno usare il loro ingegno e la loro comprensione per indovinare il nome del videogioco corrispondente. Nell'High Score Day, ai giocatori verrà assegnata una determinata immagine, correlata al nome del gioco. Inserisci il nome della canzone e poi inviala. A volte basta inserire le prime lettere di un gioco e vedrai un elenco di giochi con la prima lettera del nome corrispondente. Ma se non mostra i risultati desiderati, continua a inserire i caratteri successivi finché non vengono visualizzati i risultati desiderati. Le foto scattate in High Score Day possono essere screenshot di un piccolo momento di gioco o di un personaggio o un'ambientazione specifica del gioco. Pertanto, è necessario che tu sia un appassionato di videogiochi e che tu abbia molta comprensione e conoscenza al riguardo. Anche questo è un gioco che richiede le tue capacità di osservazione. Osserva ogni piccolo dettaglio fino ai grandi dettagli, alle scene generali e troverai la tua risposta.

Sito web:connectionsgame.io

