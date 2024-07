In Guess Word, i giocatori avranno 6 possibilità di trovare una parola di 4 lettere. Presta attenzione al colore della lettera dopo ogni previsione. Indovina Parola è un avvincente gioco di puzzle in cui i giocatori dovranno utilizzare tutto il loro vocabolario per trovare una misteriosa parola di 4 lettere. È una parola inglese di base ma non ne avrai la minima idea al primo tentativo. Puoi indovinare casualmente solo una parola significativa al primo tentativo. Ma poi saprai se è accurato o meno e quanto lo è in questo gioco attraverso il colore di ogni cruciverba. Le lettere che diventano verdi sono le lettere corrette. Le caselle di testo gialle sono lettere che compaiono nella parola ma si trovano in una posizione diversa. Le restanti lettere sono lettere che non compaiono nella parola. Pensa attentamente per trovare la risposta corretta nel minor numero di tentativi possibile.

