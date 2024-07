Gram Jam è un divertente gioco di indovinelli di parole in cui i giocatori creano parole in righe e colonne scambiando le lettere. Si basa sulle regole dei giochi di genere Wordle. Gram Jam ha 2 modalità: classica e quotidiana. Con la modalità di gioco giornaliera, puoi giocare solo una volta al giorno. Anche se lo fai bene, non sarai in grado di continuare con il puzzle successivo. Ma puoi farlo se giochi in modalità classica. Si basa sulle regole del gioco Wordle. Dopo ogni pronostico le lettere cambieranno colore per indicare se il tuo pronostico è corretto oppure no. Se la previsione è corretta, la linea diventerà verde. Ma pensaci bene prima di fare previsioni.

Sito web:connectionsgame.io

Liberatoria: WebCatalog non è affiliato, associato, autorizzato, approvato da o in qualsiasi modo ufficialmente collegato a Gram Jam. Tutti i nomi dei prodotti, logo e marchi sono di proprietà dei rispettivi proprietari.