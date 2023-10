Gioca a GENESIS online gratuitamente con il cloud mobile now.gg. Gioca a GENESIS, il classico gioco di ruolo con un sistema di livellamento unico offerto da UBIS. Usa strategia e leadership per condurre il tuo gruppo alla vittoria in combattimenti PvP in tempo reale contro giocatori di tutto il mondo. Ogni giocatore ha il proprio stile di leadership e tattica. Affronta altri capitani, quindi impara a pensare al volo mentre ti adatti ai loro diversi stili di combattimento. Dimostra di essere il migliore al mondo in questa fusione perfetta di combattimento in tempo reale ed epico gioco di ruolo strategico. Rendi i tuoi eroi ancora più potenti con più di 200 armi diverse. Sfrutta le affinità elementali dei tuoi eroi per avere il sopravvento sul campo di battaglia. Con now.gg puoi combattere contro i migliori capitani del mondo su qualsiasi dispositivo dotato di browser e connessione Internet. Trasforma i tuoi vecchi dispositivi in ​​macchine da gioco avanzate in un istante con now.gg!

Sito web:now.gg

