Game of Sultans è un gioco di ruolo sviluppato da Mechanist Internet Technologies Co., Ltd. Sei al comando durante il periodo di massimo splendore dell'Impero Ottomano. Sei al posto di guida come Sultano o Sultanah se fai un ingresso indossando abiti lussuosi. Partecipa a incontri emozionanti e appassionati, supervisiona il tuo impero con l'assistenza di saggi visir e alleva i tuoi animali domestici ed eredi al servizio dell'Imperium! Il canile per animali di corte è ora aperto! Gioca con i tuoi devoti animali domestici e mandali nella natura! Se li tratti bene, i più coraggiosi saranno al tuo fianco e difenderanno l'impero! Le persone più attraenti del mondo vengono a incontrarti, ma chi conquisterà il tuo cuore? Scrivi la tua storia d'amore dopo aver selezionato la tua anima gemella! Cosa potrebbe esserci di meglio che preservare la tua eredità e favorire il successo dei tuoi figli? Quando saranno abbastanza grandi, sposali con gli eredi dei tuoi amici per formare forti legami! Gioca a Game of Sultans online su PC o dispositivo mobile senza scaricare. Utilizza il browser web per giocare ai giochi Android. Inizia a giocare online gratuitamente su now.gg.

